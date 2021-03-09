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В центре Киева протестуют против съезда судей – трансляция видео

09.03.2021, 09:00
Протест, съезд судей (фото - САМОЗАХИСТ, Telegram)
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В центре Киева у Президент Отеля проходит акция протеста против съезда судей, анонсированная приговоренным к тюрьме общественным деятелем Сергеем Стерненко. Транслируют мероприятие организатор акции,общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК), и ряд телеканалов.

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У входа в отель стоит кордон полиции, присутствует пресса. Один из активистов утверждает, что у него забронирован номер в отеле и пытается уговорить силовиков пропустить его внутрь, ему отказывают.

Акцию лаконично анонсировал сам Стерненко 5 марта во время обращения из зала Приморского суда Одессы. Также он анонсировал акцию у госдачи президента Владимира Зеленского, которая состоялась 8 марта. Вот фото с нее:

Пресс-служба Высшего совета правосудия (ВСП) сообщала, что на съезде судей 9 марта будут рассматривать вопрос об избрании новых членов совета.

В ЦПК утверждают, что также будет рассматриваться избрание одного члена Конституционного суда (КСУ). ЦПК призывают не проводить съезд судей, пока не будут изменены правила выбора членов КСУ и ВСП.

  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В Офисе президента это отрицают.

Читайте также: Что не так с приговором Сергею Стерненко. Полный разбор от адвокатов АО Миллер

Трансляция – 5 канал

Марк Сировой
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