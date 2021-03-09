В центре Киева у Президент Отеля проходит акция протеста против съезда судей, анонсированная приговоренным к тюрьме общественным деятелем Сергеем Стерненко. Транслируют мероприятие организатор акции,общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК), и ряд телеканалов.
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У входа в отель стоит кордон полиции, присутствует пресса. Один из активистов утверждает, что у него забронирован номер в отеле и пытается уговорить силовиков пропустить его внутрь, ему отказывают.
Акцию лаконично анонсировал сам Стерненко 5 марта во время обращения из зала Приморского суда Одессы. Также он анонсировал акцию у госдачи президента Владимира Зеленского, которая состоялась 8 марта. Вот фото с нее:
Пресс-служба Высшего совета правосудия (ВСП) сообщала, что на съезде судей 9 марта будут рассматривать вопрос об избрании новых членов совета.
В ЦПК утверждают, что также будет рассматриваться избрание одного члена Конституционного суда (КСУ). ЦПК призывают не проводить съезд судей, пока не будут изменены правила выбора членов КСУ и ВСП.
- 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В Офисе президента это отрицают.
- 27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле ОП митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.
- В ОП прокомментировали протесты, заявив: "А какую реакцию ожидают от президента?" Стерненко "очень удивлен" молчанием Зеленского и считает, что это работает против самого президента.
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Трансляция – 5 канал
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