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"Зеленского кто-то хочет подставить". Стерненко записал обращение из суда – видео видео

05.03.2021, 16:04
Сергей Стерненко (скриншот видео STERNENKO, YouTube)
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Приговоренный к тюрьме общественный деятель Сергей Стерненко записал видеообращение из Приморского суда Одессы, где сегодня проходит слушание по делу, в котором его подозревают в убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова. Видео опубликовано на канале активиста в YouTube.

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Стерненко сказал, что чувствует поддержку сторонников – и она его вдохновляет на дальнейшую борьбу. По его мнению, власть "совершает произвол" – и закончит не лучше режима экс-президента-беглеца Виктора Януковича, если продолжит в том же духе.

Активист также "очень сильно удивлен" отсутствием реакции президента Владимира Зеленского после двух акций под Офисом президента сторонников Стерненко.

"Мне кажется, что Зеленский может не понимать, но, у меня есть убеждение, что кто-то очень сильно хочет его подставить или столкнуть его против гражданского общества", – сказал он.

Читайте также: "Какую реакцию ожидают от президента?" У Зеленского отреагировали на акции из-за Стерненко

По мнению Стерненко, если Зеленский не проявит инициативы и будет дальше отмалчиваться – это "будет прежде всего бить по нему".

В конце видео активист анонсировал акции протеста: 8 марта у госдачи Зеленского и 9 марта у Президент Отеля в Киеве, где пройдет съезд судей. Стерненко сказал, что акции "будут проходить в поддержку политзаключенных", в том числе подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко.

Стерненко также подал апелляцию на приговор. На его Facebook странице появился текст апелляции. В нем активист называет приговор "абсурдным", "незаконным" и "инструментом расправы над гражданами", которые с 2014 года борются российским оккупантам и их пособниками, а также не молчат о нарушениях прав человека.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Сергей Стерненко суд приговор тюрьма
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