Приговоренный к тюрьме общественный деятель Сергей Стерненко записал видеообращение из Приморского суда Одессы, где сегодня проходит слушание по делу, в котором его подозревают в убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова. Видео опубликовано на канале активиста в YouTube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Стерненко сказал, что чувствует поддержку сторонников – и она его вдохновляет на дальнейшую борьбу. По его мнению, власть "совершает произвол" – и закончит не лучше режима экс-президента-беглеца Виктора Януковича, если продолжит в том же духе.

Активист также "очень сильно удивлен" отсутствием реакции президента Владимира Зеленского после двух акций под Офисом президента сторонников Стерненко.

"Мне кажется, что Зеленский может не понимать, но, у меня есть убеждение, что кто-то очень сильно хочет его подставить или столкнуть его против гражданского общества", – сказал он.

Читайте также: "Какую реакцию ожидают от президента?" У Зеленского отреагировали на акции из-за Стерненко

По мнению Стерненко, если Зеленский не проявит инициативы и будет дальше отмалчиваться – это "будет прежде всего бить по нему".

В конце видео активист анонсировал акции протеста: 8 марта у госдачи Зеленского и 9 марта у Президент Отеля в Киеве, где пройдет съезд судей. Стерненко сказал, что акции "будут проходить в поддержку политзаключенных", в том числе подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко.

Стерненко также подал апелляцию на приговор. На его Facebook странице появился текст апелляции. В нем активист называет приговор "абсурдным", "незаконным" и "инструментом расправы над гражданами", которые с 2014 года борются российским оккупантам и их пособниками, а также не молчат о нарушениях прав человека.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В ОП это отрицают.

24 февраля Стерненко передал первое письмо из СИЗО, а 26-го – второе, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому

27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самозащита.

Читайте также: Что не так с приговором Сергею Стерненко. Полный разбор от адвокатов АО Миллер

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.