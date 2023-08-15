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Ракета россиян разрушила детсад во Львове, повреждены более 100 квартир напротив – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 08:29
Последствия прилета российской ракеты во Львове (Скриншот)
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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в ночь на 15 августа российская ракета прилетела во двор детского сада, образовав воронку глубиной девять и диаметром 20 метров – обошлось без жертв.

Кроме того, в доме напротив повреждены более 100 квартир, выбиты 500 окон. Медицинскую помощь в результате "прилетов" получают четыре человека, угрозы их жизни нет, добавляет Садовый.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий публиковал фото последствий ракетного удара по городу: в областном центре обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, начались пожары, разрушения; в одном из гипермаркетов Львова из-за падения обломков обрушился потолок, повреждены автомобили.

  • Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 из Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.
  • В ночь на 15 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине: в Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека, в Луцке – работали силы ПВО, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших.

Читайте также: РФ атаковала Украину "Калибрамы", Х-22, Х-101 и С-300 – 20 прилетов, ПВО сбила 16 ракет

Милана Головань
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