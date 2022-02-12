Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с видеобращением, в котором призвал украинцев "не поддаваться на гибридные провокации" и сохранять хладнокровие.

Шмыгаль напомнил, что Россия ведет войну против Украины уже восемь лет. "Но сегодня, в отличие от 2014 года, наша армия готова", – говорит премьер.

"Сегодня армия обеспечена всем необходимым – от горючего до вооружения", – сказал Шмыгаль. Он заявил, что ВСУ "постоянно отслеживают развитие событий".

Премьер также призвал украинцев контролировать эмоции. "Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага – подарок. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", – сказал он.

Он подчеркнул, что "наши международные партнеры показали свою поддержку не на словах, а на деле, их помощь ежедневно усиливает нашу армию, нашу экономику, наши позиции на международной арене".

"Такого единения ведущих демократий мира уже не было десятки лет. И наш враг видит это. И пытается расшатать корабль изнутри: запугать нас, разъединить нас", – сказал Шмыгаль.

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Сергей Бережной

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