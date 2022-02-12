Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с видеобращением, в котором призвал украинцев "не поддаваться на гибридные провокации" и сохранять хладнокровие.
Шмыгаль напомнил, что Россия ведет войну против Украины уже восемь лет. "Но сегодня, в отличие от 2014 года, наша армия готова", – говорит премьер.
"Сегодня армия обеспечена всем необходимым – от горючего до вооружения", – сказал Шмыгаль. Он заявил, что ВСУ "постоянно отслеживают развитие событий".
Премьер также призвал украинцев контролировать эмоции. "Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага – подарок. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства", – сказал он.
Он подчеркнул, что "наши международные партнеры показали свою поддержку не на словах, а на деле, их помощь ежедневно усиливает нашу армию, нашу экономику, наши позиции на международной арене".
"Такого единения ведущих демократий мира уже не было десятки лет. И наш враг видит это. И пытается расшатать корабль изнутри: запугать нас, разъединить нас", – сказал Шмыгаль.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее сегодня представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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