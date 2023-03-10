Беларуские пропагандисты в ближайшие дни могут сделать фильм об атаке на российский самолет А-50 в Мачулищах, ответственность за которую взяли беларуские партизаны. Об этом в интервью LIGA.net предупредил посол в Беларуси Игорь Кизим.

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"Были сделаны официальные заявления. Я верю, что начались репрессии. Думаю, надо ждать, что через несколько дней появится пропагандистский фильм обо всех деталях операции. Такие фильмы ничего, кроме смеха, не вызывают", – сказал он.

Такие фильмы преподносятся как достижение беларуских спецслужб, отметил Кизим. По его словам, спецслужбы имеют основной голос в беларуской политике и должны доказывать свою полезность.

Кизим также верит, что партизаны в Беларуси существуют: "Если Лукашенко дал указание всех искать и наказывать — значит, они есть на самом деле".

26 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ. В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.

7 марта беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на А-50. По данным правозащитников, КГБ Беларуси задержал десятки людей.

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Марко Сировой

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