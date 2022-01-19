Сегодня Печерский суд Киева должен огласить решение по мере пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-15 годах. Трансляцию будет вести Радио Свобода.

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Начать оглашать решение судья должен в 14:00, прокуратура просит арестовать пятого президента с альтернативой залога в 1 млрд грн. В 13:00 под зданием суда запланирована акция сторонников Порошенко.

Порошенко вернулся в Украину рейсом из Варшавы 17 января. Он выступил перед сторонниками возле аэропорта Жуляны и поехал в суд.

Судья Алексей Соколов почти 12 часов рассматривал меру пресечения, однако так и не смог ее избрать в тот день. С тех пор судья находится в совещательной комнате – он может отлучаться на отдых, но не имеет права рассматривать другие дела до решения по Порошенко.

Детальнее о суде над Порошенко читайте в материале LIGA.net: Порошенко хотят отправить в СИЗО. Но Зеленскому это вряд ли поможет: короткий разбор

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Марк Сировой

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