Украинские защитники провели операцию по уничтожению массового скопления бронированной техники российских захватчиков возле Покровска. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

"По имеющейся информации, противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях на Покровском направлении. Для срыва наступательного потенциала России Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники", – говорится в сообщении.

Там отметили, что выявление техники проводили благодаря данным от разведки 7 корпуса и аэроразведки 8 батальона 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" во взаимодействии с Группировкой войск ДШВ и единым координационным центром беспилотных систем 425 отдельного штурмового полка "Скала".

Поражение осуществляли бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Lasar's group" с помощью ударных беспилотников.

Командование отмечает, что защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса", два танка, боевую бронированную машину и военный автотранспорт с боекомплектом, а также поразили пять танков, шесть ББМ, две единицы военного автотранспорта и четыре легких автомобиля.