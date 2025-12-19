Українські захисники провели операцію зі знищення масового скупчення броньованої техніки російських загарбників біля Покровська. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

"За наявною інформацією, противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку. Для зриву наступального потенціалу Росії Сили оборони спланували й успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки", – йдеться у дописі.

Там зазначили, що виявлення техніки проводили завдяки даним від розвідки 7 корпусу й аеророзвідки 8 батальйону 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" у взаємодії з Угрупованням військ ДШВ і єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 окремого штурмового полку "Скеля".

Ураження здійснювали бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії "Lasar's group" за допомогою ударних безпілотників.

Командування зауважує, що захисники знищили зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса", два танки, бойову броньовану машину та військовий автотранспорт з боєкомплектом, а також уразили п'ять танків, шість ББМ, дві одиниці військового автотранспорту і чотири легкі автівки.