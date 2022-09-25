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В одном доме бомба оккупантов убила 50 человек. Военные показали освобожденный Изюм: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 13:38
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В одном из домов в Изюме авиабомба российских оккупантов убила 50 человек. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовыми войскам Вооруженных Сил Украины в Facebook. Военные опубликовали видео освобожденного Изюма.

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"Российские оккупанты убивали и пытали украинцев, уничтожили их дома. В одном из домов российская авиабомба убила пять десятков человек. И это, к сожалению, только маленькая часть жертв среди гражданских в Изюме и окрестных селах", – говорится в сообщении.

На видео показаны разрушенный Изюм и села вблизи города, уничтоженная российская бронетехника.

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Наталія Медведєва
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война изюм
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