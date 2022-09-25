В одном из домов в Изюме авиабомба российских оккупантов убила 50 человек. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовыми войскам Вооруженных Сил Украины в Facebook. Военные опубликовали видео освобожденного Изюма.
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"Российские оккупанты убивали и пытали украинцев, уничтожили их дома. В одном из домов российская авиабомба убила пять десятков человек. И это, к сожалению, только маленькая часть жертв среди гражданских в Изюме и окрестных селах", – говорится в сообщении.
На видео показаны разрушенный Изюм и села вблизи города, уничтоженная российская бронетехника.
- 14 сентября Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области и прошелся по улицам города.
- Советник министра обороны сообщил, что российские оккупанты обрушили на Изюм больше ракет, чем на Мариуполь.
- 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
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