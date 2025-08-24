Зеленский вместе с премьером Канады осмотрели новейшее украинское оружие – видео

В воскресенье, 24 августа, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшие украинские разработки. Об этом сообщил Офис президента и опубликовал соответствующее видео.

"Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно", — написал Зеленский.

На видео можно увидеть разнообразные беспилотники, наземные роботизированные комплексы и другое оборудование.

Также Зеленский встретился с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Украину в День Независимости. Президент назвал визит "большим знаком солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом".

"Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые являются важными и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что гарантии безопасности для будущего Украины и безопасности Европы базируются прежде всего на сильной украинской армии.

Участники встречи акцентировали, что важно продолжать развитие оборонной промышленности Украины. Они отметили результативность реализации датской модели финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса и обсудили другие возможные пути поддержки.

Фото: ОП

24 августа министры обороны Украины и Канады подписали Письмо о намерениях между ведомствами по совместному производству оборонной продукции.

В этот же день стало известно, что Канада выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.