Зеленский вместе с премьером Канады осмотрели новейшее украинское оружие – видео
В воскресенье, 24 августа, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшие украинские разработки. Об этом сообщил Офис президента и опубликовал соответствующее видео.
"Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно", — написал Зеленский.
На видео можно увидеть разнообразные беспилотники, наземные роботизированные комплексы и другое оборудование.
Также Зеленский встретился с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Украину в День Независимости. Президент назвал визит "большим знаком солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом".
"Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые являются важными и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что гарантии безопасности для будущего Украины и безопасности Европы базируются прежде всего на сильной украинской армии.
Участники встречи акцентировали, что важно продолжать развитие оборонной промышленности Украины. Они отметили результативность реализации датской модели финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса и обсудили другие возможные пути поддержки.
- 24 августа министры обороны Украины и Канады подписали Письмо о намерениях между ведомствами по совместному производству оборонной продукции.
- В этот же день стало известно, что Канада выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
Комментарии (0)