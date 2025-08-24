Зеленський разом з прем'єром Канади оглянули новітню українську зброю – відео

У неділю, 24 серпня, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канаді Марк Карні оглянули новітні українські розробки. Про це повідомив Офіс президента й опублікував відповідне відео.

"Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо", – написав Зеленський.

На відео можна побачити різноманітні безпілотники, наземні роботизовані комплекси та інше обладнання.

Також Зеленський зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України у День Незалежності. Президент назвав візит "великим знаком солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом".

"Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими й для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи", – наголосив глава держави.

Він додав, що гарантії безпеки для майбутнього України та безпеки Європи базуються передусім на сильній українській армії.

Учасники зустрічі акцентували, що важливо продовжувати розвиток оборонної промисловості України. Вони відзначили результативність реалізації данської моделі фінансування українського оборонно-промислового комплексу та обговорили інші можливі шляхи підтримки.

Фото: ОП

24 серпня міністри оборони України та Канади підписали Лист про наміри між відомствами щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Цього самого дня стало відомо, що Канада виділить $500 млн на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL.