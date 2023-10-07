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Зеленский: Проверяется информация о гибели украинки в Израиле, разыскиваются еще двое видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 21:27
Видео: Владимир Зеленский
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На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины в Израиле и проводится розыск еще двух украинцев. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что с утра находится на постоянной связи с украинскими дипломатами и разведкой.

Из-за террористического нападения на Израиль и угрозы находящимся в Израиле украинцам создан оперативный штаб при МИД Украины, сообщил Зеленский.

"Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, что бы ни происходило", – сказал президент.

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Он уверен, что террористическое нападение на Израиль было "тщательно подготовлено" и "весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки".

  • 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат.
  • Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

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Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийИзраильвойна
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