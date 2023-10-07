Наразі перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України в Ізраїлі та проводиться розшук ще двох українців. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що від ранку перебуває на постійному звʼязку з українськими дипломатами та з розвідкою.

Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу українцям, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України, повідомив Зеленський.

"Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, хай би що відбувалося", – сказав президент.

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Він впевнений, що терористичний напад на Ізраїль був "ретельно підготовлений" і "увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки".

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни та розпочато зачищення поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися. З вечора у всьому Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів.

Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили нібито розбомбили будинок лідера ХАМАСу у секторі Газа.

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