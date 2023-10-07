RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, розшукуються ще двоє видео

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 21:27
Відео: Володимир Зеленський
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео

Наразі перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України в Ізраїлі та проводиться розшук ще двох українців. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він зазначив, що від ранку перебуває на постійному звʼязку з українськими дипломатами та з розвідкою.

Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу українцям, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України, повідомив Зеленський.

"Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, хай би що відбувалося", – сказав президент.

Дивіться також: ХАМАС заявив про запуск ще 150 ракет по Ізраїлю: добірка відео

Він впевнений, що терористичний напад на Ізраїль був "ретельно підготовлений" і "увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки".

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни та розпочато зачищення поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися. З вечора у всьому Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.
  • ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів.
  • Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили нібито розбомбили будинок лідера ХАМАСу у секторі Газа.

Читайте також: Ізраїль. Що робити українцям, які перебувають у країні – інструкція МЗС

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаІзраїль
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 