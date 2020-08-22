Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

Владимир Труш находится на самоизоляции и продолжит работать дистанционно

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

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Труш отметил, что понимал, что, будучи главой ОГА, постоянно находится в зоне риска.

"Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее", – написал руководитель области.

Он отметил, что продолжит работать дистанционно.

Труш обратился к жителям Тернопольской области с призывом соблюдать карантинные ограничения.

"Коронавирус может снова парализовать Тернопольщину, потому статистика печальна. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни", – написал Труш.

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.

коронавирусом рекордное количество - 2328 человек. За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Харьковской , Одесской, Черновицкой и Тернопольской (206) областях.

Наталия Медведева

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