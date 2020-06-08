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Коронавирус. Садовый просит Кабмин ослабить карантин во Львове

Коронавирус. Садовый просит Кабмин ослабить карантин во Львове - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)
08.06.2020, 11:50

Власти хотят возобновить работу областных маршрутов и фитнес-центров

Мэр Львова Андрей Садовый просит Кабмин разрешить ослабить карантин в городе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"Необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок. Почти 150 000 человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город",- объяснил Садовый.

Он считает, что можно также восстановить работу фитнес-центров. "Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье", - подчеркнул Садовый.

  • 8 июня сообщалось, что Лычаковский райсуд Львова временно прекращает работу, поскольку у одного из судей подтвердили заражение COVID-19.
  • За минувшие сутки больше всего инфицированы COVID-19 в Киеве (72), Закарпатской области (64), Черновицкой (59), Львовской (41).
  • За минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек (сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11).

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Арина Толина
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