Коронавирус. Садовый просит Кабмин ослабить карантин во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый просит Кабмин разрешить ослабить карантин в городе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
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"Необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок. Почти 150 000 человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город",- объяснил Садовый.
Он считает, что можно также восстановить работу фитнес-центров. "Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье", - подчеркнул Садовый.
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