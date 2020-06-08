Коронавирус. Садовый просит Кабмин ослабить карантин во Львове

Андрей Садовый (Фото: пресс-служба ТИС)

Мэр Львова Андрей Садовый просит Кабмин разрешить ослабить карантин в городе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"Необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок. Почти 150 000 человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город",- объяснил Садовый.

Он считает, что можно также восстановить работу фитнес-центров. "Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье", - подчеркнул Садовый.

Лычаковский райсуд Львова временно прекращает работу, поскольку у одного из судей подтвердили заражение COVID-19. 8 июня сообщалось , что

За минувшие сутки больше всего инфицированы COVID-19 в Киеве (72), Закарпатской области (64), Черновицкой (59), Львовской (41).

За минувшие сутки за болели коронавирусной инфекцией COVID-19 463 человек сутками ранее - 485), 141 пациент выздоровел (сутками ранее -242), девять умерли (сутками ранее - 11 ).

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