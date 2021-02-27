Коронавирус. В Черновицкой области вводят красную зону карантина – решение Госкомиссии
27.02.2021, 10:57
Черновцы (Фото: depositphotos.com)
Черновицкая область из-за широкого распространения коронавируса попала в красную зону карантина. Об этом написал в Telegram министр кабинета министров Олег Немчинов.
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Он отметил, что соответствующее решение приняла сегодня Госкомиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Ограничения красной зоны начнут действовать в Черновицкой области с 00:00 1 марта.
Вчера Черновицкая облгосадминистрация сообщала, что усилит ограничения уже с 27 февраля. Однако в перечне от ОГА не было ограничений на пассажирские перевозки. В красной же зоне они запрещены.
- В Украине за прошедшие сутки выявили более 8000 новых заболевших коронавирусом. Черновицкая область входит в тройку областей-лидеров по суточной заболеваемости COVID-19.
- С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин: в красной зоне сейчас находится Ивано-Франковская область.
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