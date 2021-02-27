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Коронавирус. В Черновицкой области вводят красную зону карантина – решение Госкомиссии

27.02.2021, 10:57
Коронавирус. В Черновицкой области вводят красную зону карантина – решение Госкомиссии - Фото
Черновцы (Фото: depositphotos.com)

Черновицкая область из-за широкого распространения коронавируса попала в красную зону карантина. Об этом написал в Telegram министр кабинета министров Олег Немчинов.

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Он отметил, что соответствующее решение приняла сегодня Госкомиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ограничения красной зоны начнут действовать в Черновицкой области с 00:00 1 марта.

Вчера Черновицкая облгосадминистрация сообщала, что усилит ограничения уже с 27 февраля. Однако в перечне от ОГА не было ограничений на пассажирские перевозки. В красной же зоне они запрещены.

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Марк Сировой
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коронавирус карантин черновцы черновицкая область COVID-19 красная зона
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