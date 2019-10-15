Полиция задержала мужчину: ударил ножом насильника своей жены

В Харьковской области 27-летний мужчина несколько ударил ножом злоумышленника, который насиловал его жену. Пострадавшего доставили в больницу, мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе, которое располагалось недалеко от ее дома. Она вместе с мужем отдыхала в компании друзей.

Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сказала. Возле дома ее догнал неизвестный, который, как сообщают правоохранители, с применением физической силы вступил с ней в половую связь.

Мужчина потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. В пресс-службе сообщают, что он схватил злоумышленника, ударил его по голове и нанес ему несколько ударов ножом в область паха, а затем сбежал с места преступления, увидев приближение полицейского автомобиля.

25-летнего насильника госпитализировали в районную больницу, а мужчину, нанесшего удары ножом, задержали.

Ему грозит восемь лет тюрьмы, насильнику - пять.

Смотрите также: Полиция задержала главаря и членов крупной ОПГ: фото и видео