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Полиция задержала мужчину: ударил ножом насильника своей жены

Полиция задержала мужчину: ударил ножом насильника своей жены - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
15.10.2019, 12:44

Ему грозит восемь лет тюрьмы, насильнику - пять

В Харьковской области 27-летний мужчина несколько ударил ножом злоумышленника, который насиловал его жену. Пострадавшего доставили в больницу, мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. 

Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе, которое располагалось недалеко от ее дома. Она вместе с мужем отдыхала в компании друзей. 

Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сказала. Возле дома ее догнал неизвестный, который, как сообщают правоохранители, с применением физической силы вступил с ней в половую связь. 

Мужчина потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. В пресс-службе сообщают, что он схватил злоумышленника, ударил его по голове и нанес ему несколько ударов ножом в область паха, а затем сбежал с места преступления, увидев приближение полицейского автомобиля. 

25-летнего насильника госпитализировали в районную больницу, а мужчину, нанесшего удары ножом, задержали. 

Ему грозит восемь лет тюрьмы, насильнику - пять. 

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