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Предателей среди представителей власти в Луганской области оказалось немного – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 17:28
Предателей среди представителей власти в Луганской области оказалось немного – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (скриншот)

Случаев коллаборационизма среди представителей местной власти в Луганской области, большая часть которой захвачена российскими войсками, немного. Такие данные озвучил РБК-Украина глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Слава богу, небольшой процент. Мы можем назвать буквально 5-6 человек из тех, кто когда-то работал главами ОТГ или сельских советов, а сейчас согласился сотрудничать с оккупантами", – сказал он.

Среди предателей – бывшие главы Марковской, Меловской, Рубежанской и Станично-Луганской громад, уточнил Гайдай.

На вопрос, кого больше среди "перебежчиков" – чиновников, полицейских или обычных граждан, он сказал "есть понемногу всех".

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По данным главы Луганской ОВА, на 70% территории, которую пришлось оставить Силам обороны Украины, россияне пытаются установить свою "власть", собирают и сжигают украинскую литературу, переводят образование "на свой лнровский лад", перерегистрируют все предприятия – "уничтожают все, что касается Украины".

Гайдай спрогнозировал, что Россия начнет проводить псевдореферендумы за "присоединение" к России, если ее войскам удастся захватить всю территорию области.

Евгений Пилипенко
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война луганская область оккупация коллаборационизм пособничество предательство Сергей Гайдай
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