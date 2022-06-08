Предателей среди представителей власти в Луганской области оказалось немного – Гайдай

Случаев коллаборационизма среди представителей местной власти в Луганской области, большая часть которой захвачена российскими войсками, немного. Такие данные озвучил РБК-Украина глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Слава богу, небольшой процент. Мы можем назвать буквально 5-6 человек из тех, кто когда-то работал главами ОТГ или сельских советов, а сейчас согласился сотрудничать с оккупантами", – сказал он.

Среди предателей – бывшие главы Марковской, Меловской, Рубежанской и Станично-Луганской громад, уточнил Гайдай.

На вопрос, кого больше среди "перебежчиков" – чиновников, полицейских или обычных граждан, он сказал "есть понемногу всех".

Читайте также: Гайдай: Сдавать Северодонецк никто не будет

По данным главы Луганской ОВА, на 70% территории, которую пришлось оставить Силам обороны Украины, россияне пытаются установить свою "власть", собирают и сжигают украинскую литературу, переводят образование "на свой лнровский лад", перерегистрируют все предприятия – "уничтожают все, что касается Украины".

Гайдай спрогнозировал, что Россия начнет проводить псевдореферендумы за "присоединение" к России, если ее войскам удастся захватить всю территорию области.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.