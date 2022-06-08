Предателей среди представителей власти в Луганской области оказалось немного – Гайдай
Случаев коллаборационизма среди представителей местной власти в Луганской области, большая часть которой захвачена российскими войсками, немного. Такие данные озвучил РБК-Украина глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Слава богу, небольшой процент. Мы можем назвать буквально 5-6 человек из тех, кто когда-то работал главами ОТГ или сельских советов, а сейчас согласился сотрудничать с оккупантами", – сказал он.
Среди предателей – бывшие главы Марковской, Меловской, Рубежанской и Станично-Луганской громад, уточнил Гайдай.
На вопрос, кого больше среди "перебежчиков" – чиновников, полицейских или обычных граждан, он сказал "есть понемногу всех".
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По данным главы Луганской ОВА, на 70% территории, которую пришлось оставить Силам обороны Украины, россияне пытаются установить свою "власть", собирают и сжигают украинскую литературу, переводят образование "на свой лнровский лад", перерегистрируют все предприятия – "уничтожают все, что касается Украины".
Гайдай спрогнозировал, что Россия начнет проводить псевдореферендумы за "присоединение" к России, если ее войскам удастся захватить всю территорию области.
- В апреле Гайдай говорил, что предатель-мэр Рубежного сдавал оккупантам проукраинских жителей в городе.
- В мае выяснилось, что экс-нардеп Балицкий стал у оккупантов "губернатором Запорожской области".
- Разведка сообщила в начале лета, что Россия имеет десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке.
- 6 июня секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ могут отступить из Северодонецка, потому что "временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны".
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