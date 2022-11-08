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РФ сбросила на позиции Сил обороны Украины гранаты с 2-хлорбензальмалонодинитрилом – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 09:46
РФ сбросила на позиции Сил обороны Украины гранаты с 2-хлорбензальмалонодинитрилом – фото - Фото
Фото: t.me/legionoffreedom/556

Воюющие на стороне Украины против захватчиков из своей страны российские добровольцы утверждают, что оккупанты "начали использовать по нашим передовым позициям в Майорске советские химические гранаты К-51, произведенные еще в 1970-х годах". Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Легион "Свобода России".

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Опубликованы три снимка, на которых видно "слезоточивую" гранату К-51 с корпусом из пластика.

Контейнер гранаты наполнен порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия (вероятно CS, то есть 2-хлорбензальмалонодинитрил).

Такие гранаты российские оккупанты время от времени используют против Сил обороны Украины с самого начала войны в 2014 году.

12 октября 2022 года о них сообщал и Генштаб: вражеский квадрокоптер нес такую гранату для сброса на позиции ВСУ в Запорожской области.

Российские добровольцы пишут, что враг "вынужден использовать старое советское вооружение из-за серьезного дефицита боеприпасов", а использование химического оружия "говорит о беспомощности, непрофессиональности и низкой морали кремлевской армии".

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Євген Пилипенко
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химическое оружие война добровольцы Свобода России химическая граната К-51
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