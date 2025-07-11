Россия атаковала Харьков "шахедами": зацепило роддом

Есть попадания в Салтовском районе Харькова, всего трое пострадавших

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Рано утром 11 июля Россия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. Прилетело в район жилой застройки, есть пострадавший. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 05:35 враг нанес удар, предварительно "шахедом", по Салтовскому району города.

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Враг ударил по району жилой застройки.

Пострадало работающее медицинское учреждение в центре – по предварительной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания.

Также известно о пострадавшем 64-летнем мужчине.

Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв.м.

ДОПОЛНЕНО В 06:58. Уже трое пострадавших.

Задет роддом, где находились роженицы с младенцами. Их эвакуируют в другое медучреждение. Среди них пострадавших нет.