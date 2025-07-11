Россия атаковала Харьков "шахедами": зацепило роддом

Россия атаковала Харьков "шахедами": зацепило роддомдополнено
Рано утром 11 июля Россия в очередной раз атаковала Харьков беспилотниками. Прилетело в район жилой застройки, есть пострадавший. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В 05:35 враг нанес удар, предварительно "шахедом", по Салтовскому району города.
Враг ударил по району жилой застройки.
Пострадало работающее медицинское учреждение в центре – по предварительной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания.
Также известно о пострадавшем 64-летнем мужчине.
Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв.м.
ДОПОЛНЕНО В 06:58. Уже трое пострадавших.
Задет роддом, где находились роженицы с младенцами. Их эвакуируют в другое медучреждение. Среди них пострадавших нет.
- Харьков регулярно страдает от российских обстрелов из различных видов оружия – по областному центру прилетают ракеты, КАБы, дроны (не только "шахеды", но и "Молния", "Черника" и другие).
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