Росія атакувала Харків "шахедами": зачепило пологовий будинок – фото

Є влучання у Салтівському районі Харкова, загалом дев'ять постраждалих

Харків (Ілюстративний скриншот)

Рано-вранці 11 липня Росія вчергове атакувала Харків безпілотниками. Прилетіло у район житлової забудови, є постраждалий. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 05:35 ворог завдав удару, попередньо "шахедом", по Салтівському району міста.

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Ворог ударив по району житлової забудови.

Постраждав працюючий медичний заклад у центрі – за попередньою інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.

Також відомо про постраждалого 64-річного чоловіка.

Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м.

ДОПОВНЕНО О 06:58. Вже троє постраждалих.

Зачепило пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами. Їх евакуюють в інший медзаклад. Серед них постраждалих немає.

ДОПОВНЕНО О 08:00. Вже дев'ять постраждалих. Серед них – двоє чоловіків і сім жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані.

Фото: Telegram-канал Синєгубова

Фото: Telegram-канал Синєгубова

Фото: Telegram-канал Синєгубова