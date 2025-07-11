Росія атакувала Харків "шахедами": зачепило пологовий будинок – фото

Росія атакувала Харків "шахедами": зачепило пологовий будинок – фотодоповнено
Рано-вранці 11 липня Росія вчергове атакувала Харків безпілотниками. Прилетіло у район житлової забудови, є постраждалий. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
О 05:35 ворог завдав удару, попередньо "шахедом", по Салтівському району міста.
Ворог ударив по району житлової забудови.
Постраждав працюючий медичний заклад у центрі – за попередньою інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.
Також відомо про постраждалого 64-річного чоловіка.
Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м.
ДОПОВНЕНО О 06:58. Вже троє постраждалих.
Зачепило пологовий будинок, де перебували породіллі з немовлятами. Їх евакуюють в інший медзаклад. Серед них постраждалих немає.
ДОПОВНЕНО О 08:00. Вже дев'ять постраждалих. Серед них – двоє чоловіків і сім жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані.
- Харків регулярно потерпає від російських обстрілів з різних видів зброї – по обласному центру прилітають ракети, КАБи, дрони (не лише "шахеди", але й "Молнія", "Черніка" та інші).
- 7 липня у Харкові дрони влучили у будівлю ТЦК, внаслідок чого троє військових отримали поранення. Чому росіяни обстрілюють ТЦК та до чого це призведе – у розборі LIGA.net.