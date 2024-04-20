Россия наносит удары по Харькову
Поздно вечером 20 апреля Россия устроила очередную атаку на Харьков, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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В 23:00 он сообщил, что оккупанты наносят удары, и призвал находиться в укрытиях жителей Харьковского района.
В 21:59 Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.
Новость дополняется...
- 20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.
- В Днепропетровской области в результате российской атаки днем 20 апреля погиб мужчина.
- По Одессе Россия запустила три ракеты Х-59. Пострадали восемь человек.
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