Россия наносит удары по Харькову

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Поздно вечером 20 апреля Россия устроила очередную атаку на Харьков, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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В 23:00 он сообщил, что оккупанты наносят удары, и призвал находиться в укрытиях жителей Харьковского района.

В 21:59 Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

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20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.

В Днепропетровской области в результате российской атаки днем 20 апреля погиб мужчина.

По Одессе Россия запустила три ракеты Х-59. Пострадали восемь человек.

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