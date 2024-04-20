Россия наносит удары по Харькову
Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Поздно вечером 20 апреля Россия устроила очередную атаку на Харьков, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 23:00 он сообщил, что оккупанты наносят удары, и призвал находиться в укрытиях жителей Харьковского района.

В 21:59 Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

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