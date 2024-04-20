Росія завдає ударів по Харкову
Пізно ввечері 20 квітня Росія влаштувала чергову атаку на Харків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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О 23:00 він повідомив, що окупанти завдають ударів, та закликав перебувати в укриттях жителів Харківського району.
О 21:59 Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
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- 20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.
- У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки вдень 20 квітня загинув чоловік.
- По Одесі Росія запустила три ракети Х-59. Постраждали вісім людей.
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