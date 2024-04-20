Росія завдає ударів по Харкову

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Пізно ввечері 20 квітня Росія влаштувала чергову атаку на Харків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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О 23:00 він повідомив, що окупанти завдають ударів, та закликав перебувати в укриттях жителів Харківського району.

О 21:59 Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.

У Дніпропетровській області внаслідок російської атаки вдень 20 квітня загинув чоловік.

По Одесі Росія запустила три ракети Х-59. Постраждали вісім людей.

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