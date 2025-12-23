Россияне нанесли удар по предприятию в Кременчуге: есть раненые

Два человека ранены в результате российского удара по Кременчугской общине днем во вторник

Владимир Когут (Фото: Полтавская ОГА)

Во вторник, 23 декабря, россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской общине Полтавской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Днем в регионе несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Во время одной из них россияне нанесли удар по предприятию в Кременчугской общине.

В результате атаки два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

В ОВА добавили, что на месте работают все соответствующие службы. Объекты жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что оккупанты атаковали Кременчуг. Он призвал жителей города не публиковать фото или видео последствий удара, а также не распространять информацию в социальных сетях и мессенджерах.

Россия начала очередную атаку вечером 22 декабря, запуская группы "шахедов". Под утро добавились также ракеты. В некоторых регионах начались экстренные отключения света.

Зеленский предупреждал о риске очередной массированной атаки на Украину 23, 24 и 25 декабря.

Оккупанты запустили более 30 ракет и по меньшей мере 650 беспилотников, значительная часть из которых – "шахеды".