Росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуці: є поранені

Дві людини поранено внаслідок російського удару по Кременчуцькій громаді вдень у вівторок

Володимир Когут (Фото: Полтавська ОВА)

У вівторок, 23 грудня, росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді Полтавської області. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Вдень у регіоні кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді.

Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

В ОВА додали, що на місці працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти атакували Кременчук. Він закликав мешканців міста не публікувати фото чи відео наслідків удару, а також не поширювати жодної інформації в соціальних мережах та месенджерах.

Росія розпочала чергову атаку ввечері 22 грудня, запускаючи групи "шахедів". Під ранок додалися також ракети. У деяких регіонах почалися екстрені відключення світла.

Зеленський попереджав про ризик чергової масованої атаки на Україну 23, 24 і 25 грудня.

Окупанти запустили понад 30 ракет і щонайменше 650 безпілотників, значна частина з яких – "шахеди".