"Шутки закончились". Николаев попал в красную зону: вводятся ограничения для непривитых

С завтрашнего дня, 26 октября, Николаевская область переходит в красную зону карантина. На фоне этого местные власти приняли ряд "жестких решений" по карантинным ограничениям. Об этом сообщил заместитель городского главы Николаева Виталий Луков во время сегодняшнего брифинга.

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"Поверьте мне, повторю слова городского главы: шутки действительно закончились. Мы не имеем права на демагогию, популизм, заигрывания и удобные решения. Мы обязаны принимать жесткие решения, чтобы они были эффективными", – заявил Луков.

Заместитель мэра отметил, что красная зона не стала для Николаевской области "большой неожиданностью", однако прогнозирует нервное напряжение и стрессы среди многих местных жителей. Также могут появиться большие очереди в пунктах вакцинации и требования к властям компенсировать потерянные доходы.

"Если в двух словах – закрывается практически все, к чему мы привыкли. Это и места отдыха, и места, где мы могли сделать определенные закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье… Вообще места нормальной жизни человека", – сказал Луков.

При этом он подчеркнул, что есть существенная разница между нынешними карантинными ограничениями и прежними: не будут закрываться и не будет существенно ограничиваться работа коллективов, где вакцинировались 100% сотрудников. Это касается также клиентов и посетителей заведений – они тоже должны быть привиты. Речь идет о кафе, ресторанах и других заведениях. Заместитель мэра подчеркнул: сложно не впустить в помещение человека, но не обслуживать его – возможно.

По словам Лукова, то же самое касается магазинов и рынков – не впустить сложно, но можно не обслуживать.

"Каждый человек, который хочет активно и полноценно жить в красной зоне, должен быть вакцинирован", – добавил он.

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Оксана Житнюк

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