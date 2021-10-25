UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Шутки закончились". Николаев попал в красную зону: вводятся ограничения для непривитых

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 13:39
Виталий Луков (Скриншот с видео Николаевского горсовета)

С завтрашнего дня, 26 октября, Николаевская область переходит в красную зону карантина. На фоне этого местные власти приняли ряд "жестких решений" по карантинным ограничениям. Об этом сообщил заместитель городского главы Николаева Виталий Луков во время сегодняшнего брифинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поверьте мне, повторю слова городского главы: шутки действительно закончились. Мы не имеем права на демагогию, популизм, заигрывания и удобные решения. Мы обязаны принимать жесткие решения, чтобы они были эффективными", – заявил Луков.

Заместитель мэра отметил, что красная зона не стала для Николаевской области "большой неожиданностью", однако прогнозирует нервное напряжение и стрессы среди многих местных жителей. Также могут появиться большие очереди в пунктах вакцинации и требования к властям компенсировать потерянные доходы.

"Если в двух словах – закрывается практически все, к чему мы привыкли. Это и места отдыха, и места, где мы могли сделать определенные закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье… Вообще места нормальной жизни человека", – сказал Луков.

При этом он подчеркнул, что есть существенная разница между нынешними карантинными ограничениями и прежними: не будут закрываться и не будет существенно ограничиваться работа коллективов, где вакцинировались 100% сотрудников. Это касается также клиентов и посетителей заведений – они тоже должны быть привиты. Речь идет о кафе, ресторанах и других заведениях. Заместитель мэра подчеркнул: сложно не впустить в помещение человека, но не обслуживать его – возможно.

По словам Лукова, то же самое касается магазинов и рынков – не впустить сложно, но можно не обслуживать.

"Каждый человек, который хочет активно и полноценно жить в красной зоне, должен быть вакцинирован", – добавил он.

Читайте также: Массовые мероприятия и карантин. МОЗ рассказал о правилах для желтой и красной зон

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николаев вакцинация карантин коронавирус COVID-19 красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 