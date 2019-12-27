Спецназ задержал вора в законе из РФ: его разыскивает Интерпол

Фото - пресс-служба НПУ

26 декабря в Херсонской области полиция задержала 54-летнего гражданина РФ, имеющего статус вора в законе, который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мужчина находился в городе Новая Каховка. Он был "коронован" в 1997 году в Москве.

Сейчас полиция устанавливает, каким образом он попал на территорию Херсонской области. Также решается вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев с последующей передачей стране-инициатору розыска.