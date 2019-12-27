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Спецназ задержал вора в законе из РФ: его разыскивает Интерпол

Спецназ задержал вора в законе из РФ: его разыскивает Интерпол - Фото
Фото - пресс-служба НПУ
27.12.2019, 13:11

54-летний гражданин РФ имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года

26 декабря в Херсонской области полиция задержала 54-летнего гражданина РФ, имеющего статус вора в законе, который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Мужчина находился в городе Новая Каховка. Он был "коронован" в 1997 году в Москве. 

Сейчас полиция устанавливает, каким образом он попал на территорию Херсонской области. Также решается вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев с последующей передачей стране-инициатору розыска. 

  • 2 декабря Зеленский внес в Раду законопроект о ворах в законе.
  • 3 декабря законопроект поддержали в Национальной полиции.
  • 19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о преступных сообществах и ворах в законе.
  • Вчера сообщалось, что полиция выдворила из страны вора в законе Батыра Бухарского. 
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Нацполиция вор в законе криминальный авторитет
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