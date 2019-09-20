Суд дал организатору сепаратистского "референдума" условный срок

Псевдореферендум в Донбассе (фото - oleg_beskaravay)

Приморский районный суд Мариуполя признал виновной гражданку Украины, которая организовывала сепаратистский псевдореферендум в городе в 2014 году. Решение суда было опубликовано на портале Госреестра судебных решений.

Ей назначили пять лет лишения свободы, однако так как осужденная признала вину и пошла на соглашение с прокурором, ее срок заменили на один год условно.

Согласно материалам дела, женщина была членом так называемой "избирательной комиссии" сепаратистов. Она наблюдала за "незаконным" голосованием и организовывала подсчет "бюллетеней". Вместе с другими "членами комиссии" она передавала документацию псевдореферендума боевикам из террористической организации "ДНР".

Ее действия были квалифицированы по ч.2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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