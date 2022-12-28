Терехов заявил, что с харьковчанами общается на разных языках, иногда на "слобожанском"

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что с харьковчанами иногда общается на "слобожанском языке", а в интервью сознательно перешел на украинский. Об этом Терехов сказал в комментарии Радио Свобода.

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"Да это сознательный переход, потому что я говорил то, что официально в интервью я буду общаться исключительно на украинском языке. А что касается моих встреч с харьковчанами, мы разговариваем на разных языках, в том числе на украинском, "слобожанском языке". Поэтому я считаю это правильным решением", – сказал Терехов.

На уточняющий вопрос о "слобожанском языке", Терехов ответил, что это такой "говор".

"Вы знаете, что такое тремпель?.. Да, это вешалка. Еще есть очень много таких высказываний, которые присутствуют только на Слобожанщине, это слобожанский говор, будем так говорить", – отметил мэр Харькова.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". В июле 2021-го КСУ признал закон о языке конституционным.

24 ноября 2022 года Терехова оштрафовали за обращения к харьковчанам на русском языке. На следующий день он заявил, что продолжит общаться с харьковчанами на русском языке.

Наталія Медведєва

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