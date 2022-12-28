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Терехов заявил, что с харьковчанами общается на разных языках, иногда на "слобожанском"

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 23:28
Терехов заявил, что с харьковчанами общается на разных языках, иногда на
Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что с харьковчанами иногда общается на "слобожанском языке", а в интервью сознательно перешел на украинский. Об этом Терехов сказал в комментарии Радио Свобода.

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"Да это сознательный переход, потому что я говорил то, что официально в интервью я буду общаться исключительно на украинском языке. А что касается моих встреч с харьковчанами, мы разговариваем на разных языках, в том числе на украинском, "слобожанском языке". Поэтому я считаю это правильным решением", – сказал Терехов.

На уточняющий вопрос о "слобожанском языке", Терехов ответил, что это такой "говор".

"Вы знаете, что такое тремпель?.. Да, это вешалка. Еще есть очень много таких высказываний, которые присутствуют только на Слобожанщине, это слобожанский говор, будем так говорить", – отметил мэр Харькова.

Наталія Медведєва
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Харьков игорь терехов
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