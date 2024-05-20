Удар "Искандерами" по базе отдыха под Харьковом: в речке нашли тело мужчины

После удара судьба одного из сотрудников базы отдыха была неизвестна – во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу

Фото: ГСЧС

Число погибших в результате удара россиян по базе отдыха в пригороде Харькова возросло до семи человек. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила об обнаружении еще одного погибшего в реке.

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Спасатели сообщили, что 20 мая во время обследования дна водоема водолазы ГСЧС обнаружили тело мужчины.

Также в результате попадания 28 человек пострадали.

Речь идет об ударе оккупантов 19 мая ракетами "Искандер-М" по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая. Россияне ударили по территории, где отдыхали местные жители, среди погибших была беременная женщина.

Судьба одного из сотрудников базы отдыха оставалась неизвестной – во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.

19 мая захватчики также нанесли удары по городу Волчанск и его общине – погиб человек, трое раненых, есть разрушения.

В этот же день оккупанты нанесли удары по Купянскому району в Харьковской области – предварительно, из "Урагана". Известно о пяти погибших и 10 раненых.

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