В Брянской и Курской областях враг держит до 3 БТГр и подразделения десантников – Генштаб
Вдоль северо-восточного участка государственной границы Украины российские оккупанты удерживает до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.
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Наблюдаются такие вражеские силы в приграничных районах Брянской и Курской областей России.
Руководство оккупационной армии РФ делает это для демонстрации присутствия и сковывания украинских сил на северском направлении, уточнили в Генштабе.
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Кроме того, под Бахмутом для усиления россияне перегруппировали войска, но силы обороны на направлении Мироновка–Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.
Также украинцы остановили наступление оккупантов в направлении Молодежное–Екатериновка: там враг вынужден был отойти.
Помимо этого, за прошлые сутки:
→ На Харьковском направлении враг вел воздушную разведку мест дислокации войск Украины и интенсивно обстреливал из артиллерии позиций вблизи Харькова;
→ на Славянском направлении оккупанты оказывали систематическое огневое воздействие на силы обороны, чтобы создать для себя благоприятные условия для наступления на Славянск. Штурмуют;
→ на Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел бои на сковывание действий сил обороны и недопущение их переброски на угрожающие направления;
→ на Южнобужском направлении россияне сосредотачивают главные усилия на недопущении наступления украинских войск. Активных действий не вели.
- 22 июня аналитики Института по изучению войны предположили, что россияне, "вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец" в Херсонской области.
- Также в этом американском "мозговом центре" считают, что российские войска "будут атаковать Лисичанск с юга, их ждут затяжные бои".
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