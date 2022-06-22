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В Брянской и Курской областях враг держит до 3 БТГр и подразделения десантников – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 07:16
В Брянской и Курской областях враг держит до 3 БТГр и подразделения десантников – Генштаб - Фото
Трофейная техника оккупантов со скорректированной ВСУ надписью (фото - Генштаб)

Вдоль северо-восточного участка государственной границы Украины российские оккупанты удерживает до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.

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Наблюдаются такие вражеские силы в приграничных районах Брянской и Курской областей России.

Руководство оккупационной армии РФ делает это для демонстрации присутствия и сковывания украинских сил на северском направлении, уточнили в Генштабе.

Смотрите видео: В Луганской области жестче всего. Постепенно освобождаем Херсонскую область – Зеленский

Кроме того, под Бахмутом для усиления россияне перегруппировали войска, но силы обороны на направлении Мироновка–Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

Также украинцы остановили наступление оккупантов в направлении Молодежное–Екатериновка: там враг вынужден был отойти.

Помимо этого, за прошлые сутки:

→ На Харьковском направлении враг вел воздушную разведку мест дислокации войск Украины и интенсивно обстреливал из артиллерии позиций вблизи Харькова;

→ на Славянском направлении оккупанты оказывали систематическое огневое воздействие на силы обороны, чтобы создать для себя благоприятные условия для наступления на Славянск. Штурмуют;

→ на Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел бои на сковывание действий сил обороны и недопущение их переброски на угрожающие направления;

→ на Южнобужском направлении россияне сосредотачивают главные усилия на недопущении наступления украинских войск. Активных действий не вели.

  • 22 июня аналитики Института по изучению войны предположили, что россияне, "вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец" в Херсонской области.
  • Также в этом американском "мозговом центре" считают, что российские войска "будут атаковать Лисичанск с юга, их ждут затяжные бои".

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Евгений Пилипенко
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война сводка генштаб
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