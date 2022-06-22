В Брянской и Курской областях враг держит до 3 БТГр и подразделения десантников – Генштаб

Вдоль северо-восточного участка государственной границы Украины российские оккупанты удерживает до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба.

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Наблюдаются такие вражеские силы в приграничных районах Брянской и Курской областей России.

Руководство оккупационной армии РФ делает это для демонстрации присутствия и сковывания украинских сил на северском направлении, уточнили в Генштабе.

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Кроме того, под Бахмутом для усиления россияне перегруппировали войска, но силы обороны на направлении Мироновка–Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС.

Также украинцы остановили наступление оккупантов в направлении Молодежное–Екатериновка: там враг вынужден был отойти.

Помимо этого, за прошлые сутки:

→ На Харьковском направлении враг вел воздушную разведку мест дислокации войск Украины и интенсивно обстреливал из артиллерии позиций вблизи Харькова;

→ на Славянском направлении оккупанты оказывали систематическое огневое воздействие на силы обороны, чтобы создать для себя благоприятные условия для наступления на Славянск. Штурмуют;

→ на Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел бои на сковывание действий сил обороны и недопущение их переброски на угрожающие направления;

→ на Южнобужском направлении россияне сосредотачивают главные усилия на недопущении наступления украинских войск. Активных действий не вели.

22 июня аналитики Института по изучению войны предположили, что россияне, "вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец" в Херсонской области.

Также в этом американском "мозговом центре" считают, что российские войска "будут атаковать Лисичанск с юга, их ждут затяжные бои".

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Евгений Пилипенко

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