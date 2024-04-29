В Днепре 14-летняя девушка выстрелила в знакомую. Полиция открыла уголовное производство

Полиция не указывает точного названия оружия, но уточняет, что "предмет походил на пистолет"

Днепр (Иллюстративное фото: Diana Vyshniakova/Unsplash)

В Днепре 27 апреля несовершеннолетняя девушка несколько раз выстрелила в другую из предмета, похожего на пистолет, в результате чего последняя получила ранения. Полиция заявила об открытии уголовного производства.

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По данным следствия, у кафе в Амур-Нижнеднепровском районе города между подростками возник конфликт, в ходе которого 14-летняя девушка несколько раз выстрелила в сторону 17-летней знакомой.

Полиция не указывает точного названия оружия, но уточняет, что "предмет походил на пистолет".

Пострадавшая получила ранения, степень их тяжести неизвестна.

Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе полиции.

29 августа 2023 около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее работник смертельно ранил мужчину.

Патрульному, смертельно ранившему мужчину из огнестрельного оружия, избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Женщину, оказывавшую сопротивление патрульным, отправили под ночной домашний арест.

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