У Дніпрі 14-річна дівчина вистрелила у знайому. Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція не вказує точної назви зброї, але уточнює, що "предмет був схожий на пістолет"

Дніпро (Ілюстративне фото: Diana Vyshniakova/Unsplash)

У Дніпрі 27 квітня неповнолітня дівчина кілька разів вистрілила в іншу з предмета, схожого на пістолет, внаслідок чого остання дістала поранення. Поліція заявила про відкриття кримінального провадження.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними слідства, біля кафе в Амур-Нижньодніпровському районі міста між підлітками виник конфлікт, у ході якого 14-річна дівчина кілька разів вистрелила у бік 17-річної знайомої.

Поліція не вказує точної назви зброї, але уточнює, що "предмет був схожий на пістолет".

Потерпіла дістала поранення, ступінь їхньої важкості невідомий.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство, повідомили у пресслужбі поліції.

29 серпня 2023 року близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її працівник смертельно поранив чоловіка.

Патрульному, який смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Жінку, яка чинила опір патрульним, відправили під нічний домашній арешт.

Читайте також: Фінський депутат влаштував стрілянину в центрі Гельсінкі