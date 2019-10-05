В Днепре произошел крупный пожар на предприятии

Иллюстративное фото (Фото - пресс-служба ГСЧС)

В Днепре вечером 4 октября произошел пожар на предприятии. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, пожар вспыхнул в 22:55 в двухэтажном складском помещении по проспекту Труда.

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Пожар удалось ликвидировать 5 октября около 01:15. К тушению привлекались 60 пожарных и 15 единиц спасательной техники.

Пострадавших нет.

Огонь уничтожил продукцию, производственное и офисное помещения на площади 2000 м2.

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