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В Днепре произошел крупный пожар на предприятии

В Днепре произошел крупный пожар на предприятии - Фото
Иллюстративное фото (Фото - пресс-служба ГСЧС)
05.10.2019, 09:00

Огонь уничтожил продукцию, производственное и офисное помещения на площади 2000 м2

В Днепре вечером 4 октября произошел пожар на предприятии. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, пожар вспыхнул в 22:55 в двухэтажном складском помещении по проспекту Труда. 

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Пожар удалось ликвидировать 5 октября около 01:15. К тушению привлекались 60 пожарных и 15 единиц спасательной техники.

Пострадавших нет. 

Огонь уничтожил продукцию, производственное и офисное помещения на площади 2000 м2.

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