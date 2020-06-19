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В отделении скорой помощи в Виннице 76 из 203 сотрудников заболели COVID-19

В отделении скорой помощи в Виннице 76 из 203 сотрудников заболели COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
19.06.2020, 17:04

Жители Винницы вынуждены ждать скорую 20-30 минут из-за большого числа заболевших коронавирусом водителей и фельдшеров

В Виннице с начала эпидемии коронавируса COVID-19 заболели 76 из 203 сотрудников отделения №1 филиала областного центра экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

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Заболевшие - в основном водители скорых, фельдшеры и врачи бригад. Мэр города Сергей Моргунов отметил, что это очень высокий показатель заболеваемости.

В результате, по словам мэра, жители города вынуждены в некоторых случаях ждать скорую 20-30 минут, а иногда и больше.

Коллективу отделения было проведено ПЦР-тестирование. На вызовы ездят только те, кто точно не болеет COVID-19, заявил Моргунов.

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • На утро 19 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемости - 921 новый больной COVID-19 за сутки.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, комментируя вспышку коронавируса, что ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.

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Денис Юдин
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