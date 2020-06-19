В отделении скорой помощи в Виннице 76 из 203 сотрудников заболели COVID-19

В Виннице с начала эпидемии коронавируса COVID-19 заболели 76 из 203 сотрудников отделения №1 филиала областного центра экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.
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Заболевшие - в основном водители скорых, фельдшеры и врачи бригад. Мэр города Сергей Моргунов отметил, что это очень высокий показатель заболеваемости.
В результате, по словам мэра, жители города вынуждены в некоторых случаях ждать скорую 20-30 минут, а иногда и больше.
Коллективу отделения было проведено ПЦР-тестирование. На вызовы ездят только те, кто точно не болеет COVID-19, заявил Моргунов.
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