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В Тернополе заведениям-нарушителям карантина будут отключать воду и отопление

12.03.2021, 11:40
В Тернополе заведениям-нарушителям карантина будут отключать воду и отопление - Фото
Сергей Надал (Фото - Сергій Надал, Facebook)

В Тернополе будут отключать воду и отопление в учреждениях, которые не выполняют карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Надал в видеообращении в Facebook.

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По словам Надала, последнее время контролирующие органы получают много сообщений о нарушениях карантина, особенно в развлекательных и ночных заведениях.

Мэр рассказал, что правоохранителям дано поручение усилить контроль за соблюдением карантина, к работе будет привлечено управление торговли.

Если заведения, работа которых способствует распространению инфекции, не прислушаются к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей, заявил Надал.

Денис Юдин
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Тернополь карантин коронавирус COVID-19 Сергей Надал
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