В Тернополе заведениям-нарушителям карантина будут отключать воду и отопление
В Тернополе будут отключать воду и отопление в учреждениях, которые не выполняют карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Надал в видеообращении в Facebook.
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По словам Надала, последнее время контролирующие органы получают много сообщений о нарушениях карантина, особенно в развлекательных и ночных заведениях.
Мэр рассказал, что правоохранителям дано поручение усилить контроль за соблюдением карантина, к работе будет привлечено управление торговли.
Если заведения, работа которых способствует распространению инфекции, не прислушаются к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей, заявил Надал.
- В сентябре 2020 года Надал заявлял, что Тернополь не будет соблюдать ограничения красной зоны, вопреки решению Кабмина.
- В январе 2021-го горсовет Тернополя решил не вводить локдаун, объявленный Кабмином по всей Украине, но позже согласился его ввести.
- Тернопольская область находится в оранжевой зоне карантина.
- За прошедшие сутки в Тернопольской области выявили 566 случаев COVID-19.
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