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Во Львовской области пограничники убили и закопали младенца - ГБР

Во Львовской области пограничники убили и закопали младенца - ГБР - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
27.09.2019, 11:53

Женщинам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы

Следователи Львовского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат во Львовском приграничном загоне Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, 29 июля военнослужащая Госпогранслужбы дома родила ребенка.

По информации ГБР, она умышленно не перевязала пуповину ребенка и ударила новорожденную девочку по голове, в результате чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. 

После этого сестра роженицы, тоже пограничник, положила еще живого ребенка в пакет и закопала вблизи места проживания семьи. 

Женщинам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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