Во Львовской области пограничники убили и закопали младенца - ГБР

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

Следователи Львовского территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат во Львовском приграничном загоне Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, 29 июля военнослужащая Госпогранслужбы дома родила ребенка.

По информации ГБР, она умышленно не перевязала пуповину ребенка и ударила новорожденную девочку по голове, в результате чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

После этого сестра роженицы, тоже пограничник, положила еще живого ребенка в пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

Женщинам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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