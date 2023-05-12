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Запорожье под ударом: ночная ракетная атака россиян

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 02:20
Запорожье под ударом: ночная ракетная атака россиян - Фото
Запоріжжя з дрона (ілюстративний скринот)

12 мая вскоре после объявления воздушной тревоги жители Запорожья слышали взрывы, сообщили два источника LIGA.net в областном центре. Оба собеседника отметили, что звуки "похожи" на удары ракетами из ЗРК С-300, которыми россияне часто бьют по городу.

Два взрыва прогремели в 02:13 ночи.

О причинах и последствиях взрывов военные и администрация пока не сообщали, было лишь предупреждение бежать в укрытия.

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Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

СПРАВКА. Россия регулярно обстреливает прифронтовые Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области, применяя преимущественно комплексы С-300, реактивную и ствольную артиллерию, авиабомбы и авиаракеты. Из-за относительно малой дистанции подлетное время ракет/снарядов составляет секунды или десятки секунд, поэтому воздушные тревоги иногда включать не успевают, либо удары происходят вскоре после включения сирены.

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Євген Пилипенко
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