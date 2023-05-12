Запорожье под ударом: ночная ракетная атака россиян

12 мая вскоре после объявления воздушной тревоги жители Запорожья слышали взрывы, сообщили два источника LIGA.net в областном центре. Оба собеседника отметили, что звуки "похожи" на удары ракетами из ЗРК С-300, которыми россияне часто бьют по городу.

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Два взрыва прогремели в 02:13 ночи.

О причинах и последствиях взрывов военные и администрация пока не сообщали, было лишь предупреждение бежать в укрытия.

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Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

СПРАВКА. Россия регулярно обстреливает прифронтовые Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области, применяя преимущественно комплексы С-300, реактивную и ствольную артиллерию, авиабомбы и авиаракеты. Из-за относительно малой дистанции подлетное время ракет/снарядов составляет секунды или десятки секунд, поэтому воздушные тревоги иногда включать не успевают, либо удары происходят вскоре после включения сирены.

Ночью 8 мая 2023 года Киев был атакован 35 дронами-камикадзе россиян: все машины врага сбили.

Вечером 8 мая страна-террорист ударила по Харькову и области ракетами из С-300, были попадания, в Днепре также работала ПВО.

В первые часы 9 мая россияне также нанесли удары — были взрывы в Киеве и области.

За эти две волны атаки оккупанты выпустили 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, 23 из них уничтожила ПВО.

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