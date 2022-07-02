Украинские военные на фронте в Херсонской области приспособили на пикап направляющие блока запуска неуправляемых авиационных ракет со сбитого российского вертолета Ка-52. Видео работы по врагу из такого мини-"Града" показал волонтерский фонд "Повернись живим".

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Вертолет оккупантов был сбит, но не уничтожен полностью: с него получилось демонтировать определенное оборудование, в том числе блок запуска неуправляемых ракет.

"Сняли, дали нашим кулибиным, и они придумали эту всю установку. Получается неплохо", – рассказал боец, добавив, что теперь нужно больше боеприпасов, "чтобы делать смерть ворогам".

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Евгений Пилипенко

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