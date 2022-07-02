UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мини-"Град" по оккупантам. ВСУ используют оборудование со сбитого вертолета россиян: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 10:43
Скриншот
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

Украинские военные на фронте в Херсонской области приспособили на пикап направляющие блока запуска неуправляемых авиационных ракет со сбитого российского вертолета Ка-52. Видео работы по врагу из такого мини-"Града" показал волонтерский фонд "Повернись живим".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вертолет оккупантов был сбит, но не уничтожен полностью: с него получилось демонтировать определенное оборудование, в том числе блок запуска неуправляемых ракет.

"Сняли, дали нашим кулибиным, и они придумали эту всю установку. Получается неплохо", – рассказал боец, добавив, что теперь нужно больше боеприпасов, "чтобы делать смерть ворогам".

Смотрите видео: Немецкая Panzerhaubitze 2000 бьет россиян на восточном фронте

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет РСЗО ка-52 нурс гантрак НАР
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 