Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины показало видео вчерашней боевой работы зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования "Восток" по российским крылатым ракетам.

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Враг совершил 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования "Калибр" и Х-101. Девять из них были уничтожены зенитными ракетными подразделениями ВК "Восток" и "Центр".

В командовании назвали это отличным результатом: "Бьем врага вместе. Вместе к победе!"

Греция вчера категорически отказалась передать Украине комплексы С-300 – говорят, себе нужнее.

Около 20:30 вечера 11 сентября 2022 года российская армия совершила теракт: ударила крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего в населенных пунктах Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Президент Зеленский назвал это терактами и обратился к РФ.

На Банковой считают, что эти удары – реакция Кремля на поражения на поле боя.

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Євген Пилипенко

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