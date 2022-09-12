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Появилось видео боевой работы ПВО Украины по российским крылатым ракетам "Калибр" и Х-101 видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 11:53
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Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины показало видео вчерашней боевой работы зенитных ракетных комплексов С-300ПТ военнослужащих воздушного командования "Восток" по российским крылатым ракетам.

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Враг совершил 12 пусков крылатых ракет морского и воздушного базирования "Калибр" и Х-101. Девять из них были уничтожены зенитными ракетными подразделениями ВК "Восток" и "Центр".

В командовании назвали это отличным результатом: "Бьем врага вместе. Вместе к победе!"

Греция вчера категорически отказалась передать Украине комплексы С-300 – говорят, себе нужнее.

Читайте также: Стремительные успехи ВСУ подорвали доверие российских войск к Путину и Ко – союзники 

Євген Пилипенко
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