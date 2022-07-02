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"Просто сдуло". ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Попасной: видео эпичного взрыва видео

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 11:19
Скриншот
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Генеральный штаб ВСУ показал в Facebook видео с позиций украинских военных, которые удаленно наблюдают за сильнейшим взрывом склада боеприпасов российских оккупантов в, как утверждает фронтовой репортер Юрий Бутусов, временно оккупированной Попасной Луганской области.

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Закадровые голоса обсуждают, что Силы обороны Украины "попали в склад – и вот он теперь взрывается".

"На это можно смотреть вечно... Просто сдуло", – удовлетворенно произносят они.

Смотрите видео: Мини-"Град" по оккупантам. ВСУ используют оборудование со сбитого вертолета россиян

Примерно в начале второй недели мая 2022 года украинские войска отошли от разрушенной артиллерийским валом россиян Попасной.

Видео от оккупантов того, что осталось от Попасной после их прихода:

Евгений Пилипенко
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боеприпасы война взрыв арсенал ракетный удар Попасная
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