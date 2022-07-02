Генеральный штаб ВСУ показал в Facebook видео с позиций украинских военных, которые удаленно наблюдают за сильнейшим взрывом склада боеприпасов российских оккупантов в, как утверждает фронтовой репортер Юрий Бутусов, временно оккупированной Попасной Луганской области.

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Закадровые голоса обсуждают, что Силы обороны Украины "попали в склад – и вот он теперь взрывается".

"На это можно смотреть вечно... Просто сдуло", – удовлетворенно произносят они.

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Примерно в начале второй недели мая 2022 года украинские войска отошли от разрушенной артиллерийским валом россиян Попасной.

Видео от оккупантов того, что осталось от Попасной после их прихода:

Небольшой ролик, как немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 бьет россиян на восточном фронте.

Евгений Пилипенко

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