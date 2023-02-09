Аэроразведка и штурмовики батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как происходила атака на позиции российских оккупантов из террористической организации ЧВК Вагнера под Соледаром в Донецкой области.
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В ролике видно, как действуют штурмовики при близком контакте с противником, и как работает бронированная техника для прикрытия пехоты.
"Враг уничтожен, несколько сот метров украинской земли освобождены. Так будет с каждым, кто придет с войной на нашу землю", – резюмировали бойцы.
Соледар, который на север от Бахмута, был оккупирован в первой половине января 2023 года.
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Сейчас происходит попытка россиян обойти Бахмут с севера и юга, чтобы перерезать основные трассы снабжения украинского гарнизона (из Славянска, Константиновки и Северска), и тем самым либо вынудив Силы обороны выйти из города, либо взять их в окружение.
Карта: deepstatemap.live
- 4 февраля 2023 года в Минобороны заверили, что попытки россиян окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешными.
- 5 февраля британская разведка сообщила, что Бахмут "становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ".
- Генштаб отметил 6 февраля, что между кадровой армией РФ и ЧВК Вагнера "нет координации".
- Посмотрите, как украинский БТР-4 "наливает" по позициям россиян в Бахмуте, бойцы ВСУ идут на зачистку.
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