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Штурм позиций террористов ЧВК Вагнера под Соледаром от первого лица и с дрона – видео 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 11:15
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Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео
Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео

Аэроразведка и штурмовики батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как происходила атака на позиции российских оккупантов из террористической организации ЧВК Вагнера под Соледаром в Донецкой области.

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В ролике видно, как действуют штурмовики при близком контакте с противником, и как работает бронированная техника для прикрытия пехоты.

"Враг уничтожен, несколько сот метров украинской земли освобождены. Так будет с каждым, кто придет с войной на нашу землю", – резюмировали бойцы.

Соледар, который на север от Бахмута, был оккупирован в первой половине января 2023 года.

Читайте также: Генерал Сырский: Бахмут сейчас — на острие усилий РФ. ВСУ должны отбить натиск противника

Сейчас происходит попытка россиян обойти Бахмут с севера и юга, чтобы перерезать основные трассы снабжения украинского гарнизона (из Славянска, Константиновки и Северска), и тем самым либо вынудив Силы обороны выйти из города, либо взять их в окружение.

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Карта: deepstatemap.live

Євген Пилипенко
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54 бригада война бахмут штурм Соледар к-2
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