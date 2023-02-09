Аэроразведка и штурмовики батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как происходила атака на позиции российских оккупантов из террористической организации ЧВК Вагнера под Соледаром в Донецкой области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ролике видно, как действуют штурмовики при близком контакте с противником, и как работает бронированная техника для прикрытия пехоты.

"Враг уничтожен, несколько сот метров украинской земли освобождены. Так будет с каждым, кто придет с войной на нашу землю", – резюмировали бойцы.

Соледар, который на север от Бахмута, был оккупирован в первой половине января 2023 года.

Читайте также: Генерал Сырский: Бахмут сейчас — на острие усилий РФ. ВСУ должны отбить натиск противника

Сейчас происходит попытка россиян обойти Бахмут с севера и юга, чтобы перерезать основные трассы снабжения украинского гарнизона (из Славянска, Константиновки и Северска), и тем самым либо вынудив Силы обороны выйти из города, либо взять их в окружение.

Карта: deepstatemap.live

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.