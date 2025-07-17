Атаки по ТЦК не могут навредить данным в реестрах "Армия+" и "Оберег" – Минобороны

В реестр "Оберег" внесено уже 80% личных дел военнообязанных, поэтому удары РФ с целью уничтожить данные бессмысленны

Пожар в ТЦК Харькова (Иллюстративное фото: Новости. Live)

Удары России по территориальным центрам комплектования никак не влияют на уже оцифрованные данные военных и военнообязанных. Об этом LIGA.net сообщили в Минобороны в ответ на информационный запрос.

Сейчас уже оцифровано свыше 80% личных дел военнообязанных, а приложение "Армия+" упрощает работу для более 800 000 действующих военнослужащих.

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Преимущество цифровизации заключается в том, чтобы не зависеть от бумажных носителей, которые могут теряться или портиться, в том числе во время российских атак.

В Минобороны уточнили, что данные реестров не хранятся на местах ТЦК, а расположены на облачной инфраструктуре и являются защищенными. А сотрудники военкоматов имеют собственные электронные кабинеты, которые не привязаны к конкретным компьютерам и определенным рабочим местам.

"Поврежденное операторское оборудование никоим образом не влияет на доступ операторов к реестру "Оберег", – отметили в ведомстве.