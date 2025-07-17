Атаки по ТЦК не могут навредить данным в реестрах "Армия+" и "Оберег" – Минобороны
Удары России по территориальным центрам комплектования никак не влияют на уже оцифрованные данные военных и военнообязанных. Об этом LIGA.net сообщили в Минобороны в ответ на информационный запрос.
Сейчас уже оцифровано свыше 80% личных дел военнообязанных, а приложение "Армия+" упрощает работу для более 800 000 действующих военнослужащих.
Преимущество цифровизации заключается в том, чтобы не зависеть от бумажных носителей, которые могут теряться или портиться, в том числе во время российских атак.
В Минобороны уточнили, что данные реестров не хранятся на местах ТЦК, а расположены на облачной инфраструктуре и являются защищенными. А сотрудники военкоматов имеют собственные электронные кабинеты, которые не привязаны к конкретным компьютерам и определенным рабочим местам.
"Поврежденное операторское оборудование никоим образом не влияет на доступ операторов к реестру "Оберег", – отметили в ведомстве.
- В последнее время Россия регулярно атакует здания военкоматов по всей Украине. 30 июня россияне попали рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге. 3 июля под прицелом врага был военкомат в Полтаве, 6 июля удару подвергся ТЦК в Кременчуге, а 7 июля в результате атаки по Харькову и Запорожью пострадали военкоматы в обоих городах.
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии LIGA.net сказал, что Россия атакует ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию и вызвать ненависть к ВСУ.
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