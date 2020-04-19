COVID-19. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Развитие эпидемии по областям:
Винницкая - 330 (11 – за последние сутки)
Волынская - 150 (16)
Днепропетровская - 110 (6)
Донецкая - 16 случаев (2)
Житомирская - 211 (14)
Закарпатская - 182 (16)
Запорожская - 131 (4)
Ивано-Франковская - 480 (18)
Киев - 801 (31)
Киевская - 304 (24)
Кировоградская - 245 (11)
Львовская - 245 (24)
Луганская - 24 (15)
Николаевская - 37 (6)
Одесская - 112 (6)
Полтавская - 61 (12)
Ровенская - 308 (25)
Сумская - 83 (1)
Тернопольская - 390 (24)
Харьковская - 67 (5)
Херсонская - 63 (7)
Хмельницкая - 47 (6)
Черкасская - 151 (10)
Черновицкая - 889 (490)
Черниговская - 12 (0)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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