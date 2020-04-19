COVID-19. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Развитие эпидемии по областям:

Винницкая - 330 (11 – за последние сутки)

Волынская - 150 (16)

Днепропетровская - 110 (6)

Донецкая - 16 случаев (2)

Житомирская - 211 (14)

Закарпатская - 182 (16)

Запорожская - 131 (4)

Ивано-Франковская - 480 (18)

Киев - 801 (31)

Киевская - 304 (24)

Кировоградская - 245 (11)

Львовская - 245 (24)

Луганская - 24 (15)

Николаевская - 37 (6)

Одесская - 112 (6)

Полтавская - 61 (12)

Ровенская - 308 (25)

Сумская - 83 (1)

Тернопольская - 390 (24)

Харьковская - 67 (5)

Херсонская - 63 (7)

Хмельницкая - 47 (6)

Черкасская - 151 (10)

Черновицкая - 889 (490)

Черниговская - 12 (0)

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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