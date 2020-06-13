COVID-19. Ляшко объяснил, в каких областях можно безопасно отдыхать

В Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пока безопасно можно отдыхать в четырех областях – Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
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"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - отметил Ляшко.
По его словам, с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.
"Евросоюз говорит, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - уточнил чиновник.
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