COVID-19. Ляшко объяснил, в каких областях можно безопасно отдыхать

Одесский пляж (Фото: omr.gov.ua)

В Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пока безопасно можно отдыхать в четырех областях – Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

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"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - отметил Ляшко.

По его словам, с 15 июня открываются внешние авиаперелеты.

"Евросоюз говорит, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - уточнил чиновник.

ероятность заражения COVID-19 при посещении пляжей "минимальная". 12 июня глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в

Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки. Это лишь на шесть заболевших меньше, чем при суточном рекорде заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране. 12 июня сообщалось , что в

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