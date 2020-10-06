COVID-19. В Украине больше всего инфицированных за сутки выявили в двух областях и Киеве

За последние сутки меньше всего заболевших COVID-19 – в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (487), Полтавской (305) областях и Киеве (355). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (10).

Динамика по регионам:

Харьковская область – 21 451 заболевших (487 за сутки);

Львовская – 21 494 (200);

Черновицкая – 15 444 (158);

Одесская – 15 021 (292);

Киев – 25 091 (355);

Ивано-Франковская – 14 451 (106);

Тернопольская – 14 610 (189);

Ровенская – 13 374 (126);

Закарпатская – 10 317 (98);

Киевская – 10 099 (181);

Волынская – 8880 (146);

Винницкая – 6930(108);

Житомирская – 7070 (136);

Хмельницкая – 7263 (295);

Днепропетровская – 7372 (235);

Черниговская – 4812 (135);

Сумская – 5676 (223);

Черкасская – 4687 (137);

Запорожская – 4746 (116);

Николаевская – 3894 (75);

Донецкая – 4561 (148);

Полтавская – 3270 (305);

Кировоградская – 1194 (10);

Херсонская – 1544 (48);

Луганская – 1333 (39);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

Вчера, 5 октября, в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774).

3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявили рекордное количество зараженных COVID-19 – 4661 (сутками ранее – 4633).

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Арина Толина

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