COVID-19. В Украине больше всего инфицированных за сутки выявили в двух областях и Киеве
06.10.2020, 09:36
Иллюстративное фото: Сергей Чириков/ЕРА
За последние сутки меньше всего заболевших COVID-19 – в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (487), Полтавской (305) областях и Киеве (355). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области (10).
Динамика по регионам:
- Харьковская область – 21 451 заболевших (487 за сутки);
- Львовская – 21 494 (200);
- Черновицкая – 15 444 (158);
- Одесская – 15 021 (292);
- Киев – 25 091 (355);
- Ивано-Франковская – 14 451 (106);
- Тернопольская – 14 610 (189);
- Ровенская – 13 374 (126);
- Закарпатская – 10 317 (98);
- Киевская – 10 099 (181);
- Волынская – 8880 (146);
- Винницкая – 6930(108);
- Житомирская – 7070 (136);
- Хмельницкая – 7263 (295);
- Днепропетровская – 7372 (235);
- Черниговская – 4812 (135);
- Сумская – 5676 (223);
- Черкасская – 4687 (137);
- Запорожская – 4746 (116);
- Николаевская – 3894 (75);
- Донецкая – 4561 (148);
- Полтавская – 3270 (305);
- Кировоградская – 1194 (10);
- Херсонская – 1544 (48);
- Луганская – 1333 (39);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
Вчера, 5 октября, в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774).
- 3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявили рекордное количество зараженных COVID-19 – 4661 (сутками ранее – 4633).
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