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COVID-19. В Украине больше всего инфицированных за сутки выявили в двух областях и Киеве

06.10.2020, 09:36
COVID-19. В Украине больше всего инфицированных за сутки выявили в двух областях и Киеве - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Чириков/ЕРА

За последние сутки меньше всего заболевших COVID-19 – в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (487), Полтавской (305) областях и Киеве (355). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период меньше всего инфицированных выявили  в Кировоградской области (10).

Динамика по регионам:

  • Харьковская область – 21 451 заболевших (487 за сутки);
  • Львовская – 21 494 (200);
  • Черновицкая – 15 444 (158);
  • Одесская – 15 021 (292);
  • Киев – 25 091  (355);
  • Ивано-Франковская – 14 451 (106);
  • Тернопольская – 14 610 (189);
  • Ровенская – 13 374 (126);
  • Закарпатская – 10 317 (98);
  • Киевская – 10 099 (181);
  • Волынская – 8880 (146);
  • Винницкая – 6930(108);
  • Житомирская – 7070 (136);
  • Хмельницкая – 7263 (295);
  • Днепропетровская – 7372 (235);
  • Черниговская – 4812 (135);
  • Сумская – 5676 (223);
  • Черкасская – 4687 (137);
  • Запорожская – 4746 (116);
  • Николаевская – 3894 (75);
  • Донецкая – 4561 (148);
  • Полтавская – 3270 (305);
  • Кировоградская – 1194 (10);
  • Херсонская – 1544 (48);
  • Луганская – 1333 (39);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

Вчера, 5 октября, в Украине выявили 4348 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3774).

  • 3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявили рекордное количество зараженных COVID-19 – 4661 (сутками ранее – 4633). 

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Арина Толина
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