COVID-19. За сутки выявили под 19 000 заболевших, лидируют Днепропетровская область и Киев
За сутки 16 ноября в Украине выявили 18 668 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 308). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской (1675) области, Киеве (1609) и Одесской (1504) области, передает пресс-служба Минздрава.
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По всей стране умерли 769 инфицированных (днем ранее – рекордные 838), выздоровели – 20 211 (21 914), были госпитализированы – 4468 (2798).
Было сделано 118 797 тестов (112 896). Методом ПЦР – 56 132 (45 674), ИФА – 13 840 (13 529), экспресс-тестов – 48 825 (53 693).
На утро 17 ноября в Украине зарегистрировали 3 263 417 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 78 754 пациента, выздоровели – 2 684 584.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
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- Аналитики КШЭ говорят, что в Украине сейчас неустойчивый тренд к спаду заболеваемости коронавирусом. В то же время 15 ноября был рекорд смертности. Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил: смертность – это отложенный показатель, он может расти две недели после стабилизации заболеваемости.
- Президент Владимир Зеленский пообещал по 1000 грн вакцинированным двумя дозами от коронавируса. Выплаты начнутся с 19 декабря. Деньги будут не будут выдавать наличными, своего рода "депозит" можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Средства на эту программу выделят из фонда поддержки предпринимательства.
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