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COVID-19. За сутки выявили под 19 000 заболевших, лидируют Днепропетровская область и Киев

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 08:22
COVID-19. За сутки выявили под 19 000 заболевших, лидируют Днепропетровская область и Киев - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 16 ноября в Украине выявили 18 668 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 308). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской (1675) области, Киеве (1609) и  Одесской (1504) области, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране умерли 769 инфицированных (днем ранее – рекордные 838), выздоровели – 20 211 (21 914), были госпитализированы – 4468 (2798).

Было сделано 118 797  тестов (112 896). Методом ПЦР – 56 132 (45 674), ИФА – 13 840 (13 529), экспресс-тестов – 48 825 (53 693).

На утро 17 ноября в Украине зарегистрировали 3 263 417 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 78 754 пациента, выздоровели – 2 684 584.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Новость дополняется...

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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