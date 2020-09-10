"Двигатели коронавируса". В Киеве более 60% общежитий нарушили карантинный режим – ГППС

Во время поселения студентов работники Госпродпотребслужбы проверили общежития на соответствие рекомендациям по противоэпидемическим мероприятиям

За период с 31 августа до 4 сентября во время проверок студенческих общежитий выяснилось, что 64% ​​заведений не соблюдают карантинный режим. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, за этот период на соответствие временным рекомендациям по организации противоэпидемических мероприятий проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы.

Сообщается, что после проверки 42 общежитий, нарушение санитарных мероприятий обнаружили в 38% из них.

Среди обнаруженных нарушений Госпродпотребслужба называет такие: не проводится термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации масок и перчаток, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло).

В Госпродпотребслужбе напоминают, что именно студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышения заболеваемости COVID-19 в столице. Это связано с тем, что здесь трудно держать дистанцию, кроме того молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов, но могут распространять инфекцию.

Читайте также: С 14 сентября Кабмин вводит новые карантинные зоны. Киев – в оранжевой: список и карта

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.