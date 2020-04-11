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Карантин. Комендантский час возможен только при чрезвычайном положении - полиция

Карантин. Комендантский час возможен только при чрезвычайном положении - полиция - Фото
Полиция патрулирует улицы во время карантина (Фото: пресс-служба Нацполиции)
11.04.2020, 11:28

В условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер, поскольку комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полиции уточнили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

В то же время в ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13:00 11 апреля по 06:00 утра 13 апреля).

  • 9 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром заявил, что во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа. 
  • 9 апреля в Черновицкой ОГА сообщили, что в области 11 и 12 апреля не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. 
  • 10 апреля Киевская областная госадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху. Никаких подробностей в ОГА не сообщили.
  •  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Арина Толина
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