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"Киевляне жаловались": омбудсмен требует поддержки украинского языка в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 11:31
Тарас Креминь (фото - Facebook/Тарас Креминь)

В 2021 году каждая четвертая-пятая жалоба о нарушении языкового закона зафиксирована в Киеве. Всего было 3574 обращения, сказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире Украинского радио.

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"Жители столицы жаловались на отсутствие украиноязычных версий интернет-магазинов, на обслуживание на негосударственном языке, фиксировали нарушения в сфере образования, наружной рекламы", – подчеркнул он.

Креминь обратился к столичной и областной власти с просьбой "вмешаться в ситуацию" и утвердить программу развития языка. По его словам, такие уже существуют в Харьковской и Кировоградской областях.

Омбудсмен предлагает:

- ввести сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка;

- создать площадки, где госслужащие смогут сдать экзамен на знание языка;

- осуществлять внеплановый контроль тех сфер, которые являются проблемными.

  • 16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом. 
  • С 16 января 2022 года в Украине вступает в силу новая норма закона о языке – печатные СМИ должны издаваться на украинском языке.

Читайте также: Языковой омбудсмен обнаружил в театрах проблемы с законом об украинском языке: список

Яна Катасонова
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языковой закон омбудсмен украинский язык Тарас Креминь
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