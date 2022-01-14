"Киевляне жаловались": омбудсмен требует поддержки украинского языка в Киеве

В 2021 году каждая четвертая-пятая жалоба о нарушении языкового закона зафиксирована в Киеве. Всего было 3574 обращения, сказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире Украинского радио.

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"Жители столицы жаловались на отсутствие украиноязычных версий интернет-магазинов, на обслуживание на негосударственном языке, фиксировали нарушения в сфере образования, наружной рекламы", – подчеркнул он.

Креминь обратился к столичной и областной власти с просьбой "вмешаться в ситуацию" и утвердить программу развития языка. По его словам, такие уже существуют в Харьковской и Кировоградской областях.

Омбудсмен предлагает:

- ввести сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка;

- создать площадки, где госслужащие смогут сдать экзамен на знание языка;

- осуществлять внеплановый контроль тех сфер, которые являются проблемными.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". В июле 2021-го КСУ признал закон о языке конституционным.

16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом.

С 16 января 2022 года в Украине вступает в силу новая норма закона о языке – печатные СМИ должны издаваться на украинском языке.

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Яна Катасонова

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